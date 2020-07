Inchiesta Marigliano, timori in Regione per le ripercussioni sul voto

L’ultimo video prima dell’arresto è di lunedì sera: trenta minuti di diretta Facebook coi concittadiniper parlare dei problemi di Marigliano, a cominciare dalla rassicurazione perché «qui nessun caso di coronavirus ». Però l’immagine che Carpino conserva in homepage lo vede con la fascia tricolore al fianco del presidente della Regione Vincenzo De Luca. Occasione naturalmente istituzionale, per la inaugurazione del Parco della Pace, nel dicembre scorso. Ma la premura con cui Carpino si segnalava amico del governatore fa capire come il macigno piovuto addosso al Pd può preoccupare anche la Regione, visto il bacino di voti che l’area può assicurare nella imminente competizione elettorale.

Naturalmente De Luca si è guardato bene dal commentare i fatti, fedele al dettato di non metter bocca in fatti giudiziari. Però il presidente è al centro della curiosa contesa in quella città. Succede infatti che il Pd avesse scelto Carpino, e che questi fosse dunque anche il suo candidato naturale, come fu peraltro cinque anni fa, quando De Luca andò a Marigliano in sostegno della campagna per la elezione di Carpino. Solo che a Marigliano alcuni ambienti “moderati” e civici stanno anche lavorando a una alternativa a Carpino, nel nome di Sebastiano Sorrentino, ex consigliere regionale e ex sindaco di Marigliano, a sua volta assai vicino a De Luca.

D’altro canto i voti Pd da quelle parti significano su scala regionale Massimiliano Manfredi, il dirigente Dem che corre con impegno per essere eletto in consiglio regionale al fianco di De Luca. Nulla a che vedere con l’inchiesta ma c’è timore di possibili ripercussioni elettorali. Lo strabismo Carpino- Sorrentino a cui il governatore è costretto a sinistra ha un suo corrispettivo a destra. Su Sorrentino sta infatti calando tutte le sue carte l’altro big di riferimento della zona, il berlusconiano Paolo Russo, autore peraltro cinque anni fa di alcune denunce pubbliche sui fatti che hanno portato all’inchiesta su Carpino. Russo tenta la soluzione civica con Sorrentino, di fronte a un centrodestra in forte difficoltà.

Con Carpino invece c’è una lista, “Cambia con noi”, che fa riferimento a due ex forzisti, Giosy Romano, presidente dell’Asi Napoli, e Felice Di Maiolo, sindaco a Mariglianella e già capogruppo di Forza Italia in città metropolitana. Il fatto è che sono anche gli ispiratori della lista “Fare democratico”, con cui appoggiano De Luca in Regione e nella quale Di Maiolo si candida in prima persona. Un guazzabuglio. Regalato a De Luca proprio nel giorno in cui il presidente ha ufficialmente indetto il voto per il 20 e 21 settembre. E di cui il centrodestra tenterà di far buon uso, come dice la prima reazione di Edmondo Cirielli, l’esponente di Fratelli d’Italia che ha anche ” rischiato” di essere candidato alla Regione prima di Stefano Caldoro: « Rimaniamo garantisti, ma se fosse capitato ad un sindaco legato a Caldoro oggi il Pd e i deluchiani chissà cosa direbbero».

Di Caldoro peraltro ieri De Luca si è occupato, pur senza mai nominarlo: « Per cinque anni ( quelli di Caldoro, ndr) ci sono stati solo balbettii, non c’era neanche un piano » . Si parla ovviamente di rifiuti. Vuoi perché lunedì Caldoro aveva rievocato l’impegno di De Luca di smaltire tutte le ecoballe del periodo dell’emergenza in due anni. Vuoi perché ieri De Luca ha invece presentato il nuovo impianto di produzione di « combustibile secondario solido » a partire da quelle ecoballe. L’intesa è con A2A, l’impresa che già gestisce Acerra. Entrerà un funzione a marzo a Caivano, tratterà 1,2 milioni di tonnellate in tre anni. Il 2013 è l’anno in cui, fra ulteriori trasferimenti e tritovagliatura ( previsto un impianto a Giugliano), De Luca prevede la scomparsa totale delle ecoballe. Ragion per cui «già oggi spiegheremo alla Unione Europea che la multa di 120mila euro al giorno non ha più ragion d’essere

fonte Repubblica