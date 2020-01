In Toscana prima scuola calcio intitolata a Mondonico

Emiliano Mondonico,indimenticato allenatore e Uomo…avra’ intitolato la scuola calcio di Vaglia(Toscana),e quanto si legge in questo articolo pubblicato su Ansa.it – Nasce a Vaglia, paese vicino a Firenze, la prima scuola calcio in Italia intitolata ad Emiliano Mondonico, l’allenatore scomparso nel 2018. Mondonico, originario di Rivolta d’Adda (Cremona), oltre ad aver giocato e allenato la Fiorentina, ne è stato anche un grande tifoso viola.

La scuola calcio è nata dalla collaborazione tra l’Asd Vaglia, società dilettantistica, e l’Associazione Emiliano Mondonico.

L’iniziativa sarà presentata il 13 gennaio nella sede della Regione Toscana in Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze