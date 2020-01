In Spagna sicuri: Lobotka è del Napoli

Da Madrid giuge voce che Lobotka sia gia’ in possesso “della maglia azzurra!E quanto si legge in questo articolo pubblicato da Il Roma.it . Ultime ore da calciatore del Celta Vigo per Stanislav Lobotka, sempre piu’ vicino al Napoli. Lo scrive il quotidiano spagnolo “Mundo Deportivo, spiegando che il direttore sportivo del club partenopeo, Cristiano Guintoli, volera’ in Spagna nelle prossime ore per chiudere la trattativa e consegnare cosi’ il primo rinforzo a Gattuso. Dopo le iniziali resistenze del Celta, la societa’ del presidente De Laurentiis ha trovato l’accordo per il prestito di un anno del giocatore a 3 milioni di euro, piu’ altri 17 per il diritto di riscatto. Classe 1994, dopo essere arrivato a Vigo nel 2017 dai danesi del Nordsjaelland, Lobotka ha giocato un totale di 90 partite con la maglia del Celta Vigo.