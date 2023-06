In Serie A c’e’ poco da votare…E lui l’unico che avrebbe meritato di essere vincitore!

Hanno generato non poche polemiche le candidature per i premi di fine stagione della Serie A. I tifosi del Napoli, soprattutto, si chiedono come sia possibile l’esclusione dalla lista dei migliori centrocampisti di Stanislav Lobotka, cervellone del centrocampo azzurro. Di seguito, come riportato anche da Goal.com, ecco svelato chi ha votato e come sono stati selezionati i calciatori.

A differenza del Gran Gala del Calcio, ad esempio, in cui sono gli stessi calciatori a votare, stavolta gli stessi non hanno voce in capitolo. Per arrivare alla mini lista dei tre candidati di ogni premio si è tenuto conto di parametri precisi delle analisi di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Come evidenziato dalla Lega Calcio, stati analizzati i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che hanno permesso una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione.

Il vincitore, quindi, è stato scelto in virtù di criteri squisitamente statistici sulla stagione che sta per tramontare; il giocatore che ha fatto registrare l’indice di efficienza più elevato ha vinto nella propria categoria in cui era nominato insieme ad altri due contendenti.

Diverso il caso del premio al miglior allenatore: in questo caso è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati