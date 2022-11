In Casa Napoli e’ tempo di …Rinnovi!

Il Napoli ha conquistato 42 punti nelle prime quindici giornate di Serie A. Gli azzurri torneranno in campo solo il quattro gennaio, nel match contro l’Inter di Simone Inzaghi. Ma Cristiano Giuntoli, Direttore Sportivo del sodalizio campano, in questi giorni è al lavoro al fine di definire alcuni rinnovi col tentativo di blindare giocatori importantissimi per Spalletti. Il giornalista Francesco Modugno, ai microfoni della redazione sportiva di SKY, ha fatto luce sulle trattative condotte della società partenopea.

“L’accordo per il rinnovo di Lobotka è ormai definito, nuova scadenza 2027 e un ingaggio a crescere più bonus che arriverà a 2.7 milioni. Giovanni Di Lorenzo viaggia sulle stesse cifre. Il Napoli ha intenzione di blindarlo. L’esterno destro della Nazionale potrebbe legarsi a vita con i campani. Infine Cristiano Giuntoli chiuderà anche il rinnovo di Amir Rrahmani. L’ex Verona firmerà a breve”, le parole di Francesco Modugno ai microfoni della televisione satellitare.

…Poi tocchera’ a Kvinca e Kim!

Khvicha Kvaratskhelia ed il Napoli , un matrimonio destinato a durare a lungo e a regalare tante altre gioie ai tifosi della squadra azzurra. Il presidente Aurelio De Laurentiis ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si godono il loro “gioiellino”, acquistato per appena dieci milioni e subito diventato l’oggetto del desiderio delle maggiore società d’Europa, dopo aver dato spettacolo nel campionato italiano di Serie A ed in Champions League (ne sa qualcosa il Liverpool).

“Il Napoli vuole immediatamente gratificare Khvicha Kvaratskhelia, ma per rinnovare il contratto bisognerà aspettare almeno l’estate. Pronti da gennaio bonus personali con valenza retroattiva in attesa del nuovo accordo. Oggi guadagna circa 1.1 milioni con contratto fino al 2027”. cosi Il Roma

Al momento di firmare con Kim Min-Jae, in luglio, per non rischiare di perdere il giocatore già d’accordo col Rennes, il Napoli, come sottolinea l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport nello spazio riservato al calcio, accettò la condizione di una clausola di rescissione, che il coreano potrà sfruttare in una piccola finestra (1-15 luglio prossimi) e solo con club esteri. Per una cifra di circa 50 milioni di euro che varia, legata a un meccanismo sul fatturato di chi compra (più ricca è la società, più alto il conguaglio).

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, alla luce di quanto di buono sta facendo il sudcoreano con la maglia degli azzurri, vuole chiudere anche quella finestra e per questo si discute di un adeguamento della cifra di ingaggio e anche di un prolungamento al 2028. Kim avrà di conseguenza uno stipendio nettamente più alto rispetto a quello che percepisce attualmente. Il Napoli punta ancora tanto su di lui e il calciatore in Campania si trova più che bene.

