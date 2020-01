In attesa di Ibrahimovic, il Milan scrive ‘happy new Zlatan’

Giovedì lo sbarco a Linate, poi visite mediche e test atletici e quanto si legge in questo articolo pubblicato da Ansa.it Giovedì lo sbarco a Linate, poi visite mediche e test atletici “Happy new Zlatan”. E’ l’augurio per un buon 2020 del Milan, postato su tutte le piattaforme social del club allo scoccare della mezzanotte: “Un nuovo anno, lo stesso Ibrahimovic”, la frase che accompagna l’immagine in cui la sagoma nera dello svedese catalizza un fulmine sullo skyline di Milano. C’è grande fibrillazione per il suo ritorno in rossonero: Ibrahimovic, 38 anni, è atteso giovedì mattina all’aeroporto di Linate verso le 11, poi si sposterà alla clinica ‘La Madonnina’ per sostenere le visite mediche di rito e successivamente a Casa Milan per la firma sul contratto. Infine Ibrahimovic andrà a Milanello per svolgere i test atletici e prendere contatto con i nuovi compagni. La sua presentazione è fissata per il 3 gennaio, in sede, alle ore 10.