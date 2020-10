IN ATTESA DELLA FINALE, FANTASTICA TERZA TAPPA CAMPIONATO KZR ARTENA.

Domenica 11 Ottobre, 3° tappa del campionato KZR sulla pista del kartodromo Valle del Pantano – Artena.

ASD Experience presente con 6 piloti nella categoria karting “whell chair” dedicata ai piloti con disabilità motorie.

Nel penultimo appuntamento, l’associazione Asd Experience ha tagliato un altro traguardo, per questa tappa ha visto un ospite “speciale” Mirko Sperati pilota normodotato, presidente dell’ Associazione Solidarietà bikers.

I protagonisti assoluti della categoria sono i piloti con disabilità che ogni weekend si mettono in gioco e danno spettacolo, prerogativa dei loro mezzi i comandi al volante e Mirko Sperati, ha voluto gareggiato insieme a loro.

Oltre alla difficoltà di dover usare i comandi al volante, anche la pioggia incessante ha fatto da padrona rendendo la pista difficile.

Ma questo non ha scoraggiato nessuno, in partenza,

Luca Rabbeni conquista la pole position facendo segnare il tempo di 56’’394’’’. Le condizioni in Gara1 sono molto delicate e già nel giro di Warm up, Luigi Milano è protagonista di un testacoda prima della partenza.

Continui sono stati i testacoda, Giuseppe Turco che occupava la terza posizione riesce a prendere due posizioni, una su Rabbeni leader e una su Giampiero di Franco che occupava la seconda posizione. Poche curve dopo è proprio Turco protagonista di un errore che riconsegna la prima posizione a Rabbeni e che purtroppo gli rovina completamente la gara, costretto a ricostruire tutto dall’ultima posizione.

Gara contrassegnata dai vari testacoda impossibili da contare, che confermano le condizioni difficilissime della pista a causa della pioggia.

Nonostante le difficoltà Rabbeni ottiene la vittoria ed afferma a fine gara:” c’è stata confusione in partenza, la pozza d’acqua all’uscita dell’ultima curva mi ha fatto perdere tempo in più occasioni. Ma alla fine è stata una bella gara sono soddisfatto”. Dietro di lui Diego Veronese in seconda posizione e terzo gradino del podio per Giampiero di Franco. In Gara2 il gruppo di piloti rimane compatto per tutti i primi giri. Testacoda per Luigi Milano in seconda posizione nel corso del quinto giro, riesce a mantenere la sua posizione ma sfuma il distacco che aveva accumulato nel corso della prima metà di gara. Fuori pista a tre giri dalla fine anche per il leader Rabbeni della gara che grazie al grande vantaggio riesce comodamente a rientrare in pista in testa al gruppo. L’ultima curva del tracciato risulta il punto debole per Turco che incappa più volte nell’errore sempre in quel frangente di pista. Rabbeni conquista la seconda vittoria di giornata, dietro di lui Milano che a fine gara dichiara: “non posso che fare i complimenti al passo di Luca Rabbeni, la mia gara però era concentrata su Veronese e visto il pessimo risultato in Gara1 avevo bisogno di fare punti senza rischiare troppo”. Terza posizione per Di Franco.

Pioggia incessante, molti testacoda, le loro lady ASD Experience che danno il via a tutto gas e buon Karting per tutti.

Mariafrancesca Gargiulo

#kartingpertutti

#disabilinolimits #asdexperience