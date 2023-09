Imprevisto a Capodichino per il Napoli: non parte per Braga

Cambiano i piani per il Napoli che dopo l’allenamento mattutino sarebbe dovuto partire per la trasferta di Champions League contro il Braga. Un problema tecnico ha costretto a posticipare la partenza dei campioni d’Italia in carica. La squadra di Rudi Garcia era pronta per partire alle 12:45, ma proprio sul velivolo, dopo un’attesa lunga un’ora e un quarto, è arrivato l’ordine di abbandonare l’aereo.

Il programma della trasferta portoghese del Napoli è quindi slittato di qualche ora.

Infatti la conferenza di Rudi Garcia e Mario Rui in programma per le 18:50 locali è slittata alle ore 20:00 locali.

