Immobile, un 2020 da sogno: segna più di Ronaldo e Aguero

L’attaccante della Lazio ha iniziato al meglio l’anno nuovo con sette centri, nessuno meglio di lui. CR7 e l’attaccante del City sono fermi a 6.E quanto si legge in questo articolo pubblicato da il Corriere dello Sport.it Gol dopo gol, record dopo record Ciro Immobile si sta prendendo il palcoscenico d’Europa. È in testa nella classifica della Scarpa d’Oro, guarda tutti dall’alto anche per quanto riguarda le marcature nel 2020. L’anno nuovo, l’attaccante della Lazio, lo ha iniziato alla grandissima. Sette gol fin qui prendendo in considerazione tutte le competizioni: due reti al Brescia, gol con Napoli e Cremonese, infine la tripletta contro la Sampdoria di sabato scorso. Nemmeno Cristiano Ronaldo, che è tornato a segnare con continuità, ha fatto meglio. Il portoghese della Juventus, dopo la doppietta al Parma, è salito a quota 6 gol nel 2020. Fa lo stesso Sergio Aguero del Manchester City. A 5 reti c’è Dembélé del Lione. Ciro Immobile il miglior attaccante d’Europa, lo dicono i numeri. E non ha nessuna voglia di fermarsi. Contro il Napoli ecco un’altra occasione per aumentare il bottino.