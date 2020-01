Immobile punge dopo Napoli-Lazio: “Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani”

Lattaccante della Lazio nn le manda a dire…e quanto si legge in questo articolo pubblicato da goal.com.L’eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia ha lasciato strascichi in casa Lazio: Immobile si è sfogato attraverso una storia su ‘Instagram’.La partita valida per i quarti di finale di Coppa fra e , andata in scena ieri sera al ‘San Paolo’, ha visto uscire trionfanti i padroni di casa : in casa biancoceleste, invece, si sono sollevate molte polemiche.Oltre a Simone Inzaghi, che ha accusato l’arbitro Massa di aver avuto una “grave svista” , anche il bomber Ciro Immobile ha voluto esprimere la propria rabbia tramite una storia ‘Instagram’: l’attaccante biancoceleste ieri sera è stato protagonista di un errore dal dischetto, che ha scatenato l’ilarità dei tifosi partenopei. Immobile ha risposto ai tifosi avversari sui social.Ciro Immobile, autore fino a qui di un campionato a dir poco straordinario con 23 reti in 20 partite, ieri non è riuscito a contribuire alla causa biancoceleste: la Lazio, così, non è riuscita a raggiungere le semifinali di per la prima volta da quando c’è Simone Inzaghi in panchina.