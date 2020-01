Immobile-Manolas, è quasi un derby all’Olimpico

Lazio-Napoli,e’ anche Immobile contro Manolas…chi avra’ la meglio?C’e ‘ lo racconta questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Ciro è andato a segno 4 volte in 6 stracittadine contro il greco, ma vanta un solo successo (1 pareggio e 4 k.o.). L’ex Roma è il punto fermo di un reparto in emergenza…Il capocannoniere del campionato contro uno dei difensori più forti della Serie A. Lazio-Napoli è anche questo, è la sfida tra Ciro Immobile e Kostas Manolas. Un confronto che, proprio all’Olimpico, farà rivivere l’atmosfera di tanti derby romani. L’attaccante laziale e il difensore greco si sono affrontati sei volte nella stracittadina della capitale: 1 vittoria per Immobile, 1 pareggio e 4 successi per Manolas il bilancio. Pur battendolo una volta sola, Ciro è però andato a segno 4 volte in questi match.Immobile cercherà di segnare anche oggi. Per la Lazio ma anche per aggiornare i suoi primati personali. Ciro è infatti a un solo gol dal quarto posto di Bruno Giordano nella classifica dei marcatori laziali di tutti i tempi (107 gol contro i 108 di Bruno). Alla formazione partenopea Ciro ha segnato 3 gol (1 col Genoa e 2 con la Lazio), ma il bilancio è terribile: 9 sconfitte e 1 solo pareggio nei 10 confronti in campionato. Al suo fianco avrà Caicedo: quando giocano in coppia almeno uno dei due segna (è accaduto 5 volte su 5 quest’anno).