Il virus è il sogno dei grillini

Perché consente loro di conseguire un obiettivo altrimenti impossibile. E cioè la decrescita.La pandemia consente ai grillini di vivere il periodo, che considerano d’oro, predicato fin dall’origine: la decrescita. D’accordo: pochi possono arrogarsi l’ipotesi che si stia vivendo una decrescita felice, ammesso che mai una simile possa esistere. Tuttavia i cinque stelle vogliono interpretare l’odierna fase economica e sociale come apportatrice di felicità, perché la futura società sarà ben diversa da quella in cui finora siamo vissuti. Infelici eravamo, infelici siamo, felici diverremo.Si spiegano così le proposte del M5s per inserire redditi di ogni tipo nella pioggia di decreti-legge imperversanti.Oltre il reddito di cittadinanza, già vittoriosamente elargito, e il reddito di emergenza, legato al morbo, il sogno è introdurre, sullo stile predicato da Beppe Grillo, un reddito universale. Soldi per tutti, nessuno escluso, senza legarsi all’emergenza.Estrema cautela, per non dire contrarietà, i pentastellati denotano invece riguardo alle imprese, perché collegate con il capitalismo, sistema economico nei confronti del quale provano un rigetto spontaneoVi sono poi aziende, come quelle editoriali, nei cui confronti il loro precipuo scopo resta l’azzeramento.Se crescita vuol dire sviluppo economico, più produttività, più lavoro, più consumi, i grillini preferiscono palesemente l’arretramento, che sia diretto, condotto e regolato dalla mano pubblica.C’è perfino da stupirsi che l’ingresso dello Stato nelle amministrazioni societarie sia ventilato da esponenti del Pd (il vicesegretario Andrea Orlando), di Leu, sindacalisti, quando gli stessi pentastellati vedono con soddisfazione simili prospettive.Se fra gli eletti grillini un peso notevole hanno gli esponenti dell’ala sinistra (Roberto Fico su tutti), il mito della decrescita contagia un po’ tutti. Potremmo considerare l’intero M5s una formazione progressista, se non che nel caso specifico andrebbe più correttamente indicata come regressista, perché sostiene l’arretramento non il progresso.Non va tuttavia dimenticato che posizioni di singoli o di gruppi, nell’universo grillino, sono spesso da collegarsi ad ambizioni personali o di fazione o corrente. Così assistiamo al tenace impegno di Luigi Di Maio per riconquistare la guida del movimento, incontrandosi o scontrandosi con l’attuale reggente e avendo quale costante avversario il presidente della Camera.A sgomitare, esaltando la tradizione di anticorruzione, antimafia, pulizia morale rivendicata dal M5s, è Nicola Morra, nemico giurato di Matteo Salvini. E bisogna sembra scorgere, sullo sfondo, il sempre popolare Alessandro Di Battista, politico carsico nelle sue scomparse e apparizioni.

fonte Italiaoggi