Il vice di Gattuso: “La Champions? Pensiamo al Lecce”

Il vice allenatore del Napoli, Luigi Riccio, ha sostituito Gattuso nell’intervista post partita dopo la gara contro la Sampdoria. Queste le parole:

“La gara l’avevamo incanalata bene, poi dopo l’eurogol di Quagliarella la partita si è sporcata un po’. Dovevamo difenderci meglio, tenendo palla. Sappiamo da dove veniamo. Abbiamo avuto tantissime difficoltà. Chi ha tenuto botta nelle scorse settimane, ha fatto il possibile per farsi trovare pronto. Demme? L’abbiamo recuperato nelle ultime ore, era stato colpito da un virus influenzale negli ultimi giorni. Abbiamo avuto difficoltà, allungando le distanze dopo il gol del 2-1. Abbiamo perso alcune certezze. In quei momenti lì dobbiamo lavorare meglio. Se decidiamo di andare in pressione alta lo dobbiamo fare in un certo modo. Anche 15 metri dietro non succede nulla. La Champions? Pensiamo al Lecce, non ci facciamo distrarre da altre cose”.

