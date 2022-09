Il Var “contro” la Juve? Lo Scandalo e un altro!

Una Salernitana che non ti aspett i,come il Var, ma che annichilisce, in particolare nella prima frazione di gioco la Juventus, allo stadium, mostrando padronanza e sprazzi di buon gioco, oltre che grande personalità e carattere.Tutto veramente perfetto, se non fosse stato per due minuti di vero suicidio, per fortuna pero’, non c’e’ scappato…”il morto”. Si perche’, per poco sia a Nicola, che hai tifosi granata, non gli viene un coccolone, per una vittoria che si stata sgretolando nel giro di 60 secondi. Per fortuna pero’, il Var, rende meno Allegri…i tifosi Juventini, ed annulla, a detta di tutti gli opinionisti, soprattutto a Sky, che chiede la testa di Marcenaro, arbitro della gara, per essersi permesso l’annullamento del gol di Milik, in fuorigioco passivo, a dire di tutti i presenti!

DA QUANDO C’E’ IL VAR…

Ora, per carita’, le proteste ci stanno, anche le risse finali, 4 espulsi allo stadium, due al Maradona, pero’ il vero scandalo e un altro, com’è che da quando c’e’ il Var, contro la Juventus, riescono ad avere i rigori anche le cosiddette “piccole”, perche’ prima era sporadica la cosa? Vuoi vedere che il vero scandalo e questo?…Ora cosa succedera’ al malcapitato Marcerano per essersi permesso una tale azione nei confronti della squadra bianconera?

Premettendo che già dopo 5’ minuti c’era un rigore da assegnare alla Salernitana, il Var non interviene, ma il primo tempo e stato perfetto della squadra granata, a dispetto di campioni, o presunti tali, che certamente erano piu dotati tecnicamente, quindi potevano benissimo battere i granata, senza il classico “aiutino”…ed invece, il nervosismo finale fa sì che il vero scandalo sia proprio questo!

Si perche’, se fosse accaduto, che so, a Roma, Napoli, si sarebbe parlato di solito pianto meridionale, oggi la maggior parte delle testate giornalistiche, tipo Tuttosport, batte il tasto sulla Follia! Si perché, tale è la reazione di una squadra, che in Italia definiscono in lotta per il titolo, ma che poi, non solo mostra segni di squilibrio tecnico -tattico, ma anche la certezza che quando non si accontenta il padrone…la reazione puo’ essere molteplice, oltre che di vergogna assoluta!

La Salernitana di Nicola e Iervolino

Di par suo, Nicola, si gustava il trionfo inatteso, ma meritato per un primo tempo straordinario, e quasi vanificato del tutto, per 60 secondi di follia! Con Iervolino pronto a festeggiare la vittoria, per un sogno irrealizzabile ad inizio stagione.

Alla fine e pari, con rissa al “Bar stadium” dove Fazio, crede di essere il conduttore di “Che tempo che fa’” e si fa espellere nella tempesta Torinese, di Allegri c’e’ ne son tanti, quindi uno va fuori, Milik perde la “Maglia” …rete, quindi viene anche lui espulso, e Marcenaro, per far Cuadrado ,in questo marasma, manda fuori anche il colombiano!

Insomma, come si dice a Roma…Nun ce vonno sta’!...Ma sembra che la sindrome da Var, abbia colpito anche il club dei Juventini, succede anche nelle migliori famiglie, sia chiaro, ma fare tutto questo caos quando tocca a loro è davvero oltraggioso a tutto ciò che si porta dietro la storia di questo club!…E non aggiungiamo altro per non offendere la moralità e l’onesta’, assente perpetua, quando si parla di vittorie meritate!

Personalmente, faccio i complimenti a Nicola, anche se doveva e poteva portare a casa l’intera posta, ma crediamo che questa possa essere la pietra miliare per fa si che questo calcio possa essere più Sportivo e meno delittuoso ed irriverente,, .sperando che queste reazioni, sinceramente, poco esemplari a dispetto di un evento sportivo, augurandosi che in altri confronti ora, anche il Var attui la legge di compensazione, anche perche’ , sono piu’ di trent’anni, che tra opinionisti, tv e quant’ altro, quando si tocca la zebra…invece quando avviene il contrario, l’omerta’ prende il sopravvento!

Come si dice, a chiudere questa simpatica gara…Il Var non rende..Allegri i tifosi bianconeri?, beh, diciamo allora che il calcio, si riprende quel poco di credibilita’ e rispetto…Grazie a Marcenaro…l’arbitro..che prese a Var…rate chi vuol vincere col “difetto”!

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati