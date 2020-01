Il Valencia punta Florenzi. Slitta l’arrivo di Perez, la Roma pensa anche a Pedro

Il Barcellona vuole la recompra o un diritto di prelazione sull’esterno. Segnale di El Shaarawy a Petrachi: il giocatore tornerebbe alla Roma.Pubblicatomin questo articolo de il Corriere dello Sport.it Non si ferma il mercato della Roma, sia in entrata sia in uscita. Il Valencia ha infatti puntato nuovamente Alessandro Florenzi già per questa finestra di mercato: il terzino, che vuole un posto in Nazionale per l’Europeo di giugno, sta valutando l’offerta con il suo procuratore Lucci e presto darà una risposta. In entrata invece Petrachi ha chiuso per il centrocampsita Gonzalo Villar: domani sera lo sbarco a Fiumicino. Slitta invece l’arrivo di Carles Perez, in programma domani. Il Barcellona infatti sta forzando per inserire nel trasferimento un diritto di ricompra del giocatore: l’affare si potrebbe chiudere con un diritto di prelazione del club blaugrana in caso di cessione futura dell’esterno. La Roma, come riporta Sky, potrebbe anche decidere di prendere un altro esterno. Contatti con il Chelsea per Pedro: il brasiliano di 32 anni ha giocato solamente cinque partite in questa Premier League e accetterebbe un trasferimento. Segnale inoltre da El Shaarawy: l’attaccante ceduto in estate Shanghai Shenhua avrebbe dato un segnale di interessamento al ritorno in giallorosso.