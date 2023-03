Il Sud per il Napoli: turismo calcistico per lo spettacolo al Maradona

Oltre a stabilire record in Campionato ed in Champions, a incantare il mondo sportivo intero con il suo gioco spettacolare e divertente, il Napoli ha dato il via ad un nuovo fenomeno: il turismo calcistico. Soprattutto nel Sud. Infatti, sempre più appassionati si organizzano in gruppi e con pullman e torpedoni raggiungono Napoli e lo stadio Maradona o altri impianti per assistere alle partite giocate dagli uomini di Spalletti. Gran parte dei tifosi meridionali si sente sempre più rappresentati dalla squadra capitanata da Giovanni Di Lorenzo e non vuole mancare l’appuntamento con la Storia: con il successo finale degli azzurri tutto il Sud ne beneficerebbe scrollandosi da dosso quell’etichetta di inferiorità rispetto il Nord, le società calcistiche quali la Juve, Inter e Milan. Rompendo così un predominio che dura ormai da decenni. I primi segnali di questo “risveglio” turistico vengono dalla Puglia, soprattutto da Foggia dove i tifosi del Napoli aumentano con il passare del tempo.

Segnali identici provengono anche da altre città pugliesi, seguite da alcune calabresi e siciliane. Un turismo calcistico, quello per il Napoli, che sta interessando anche i siti storico-architettonici della città di Partenope, già presa d’assalto in questi mesi e che proiezioni fatte dal comparto portano ad un vero sold out tra Pasqua e l’estate. Un appuntamento da non mancare sarebbe ovviamente quella Festa tricolore attesa da oltre trent’anni.

