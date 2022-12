Il sorriso di Spalletti maschera la questione

Spalletti è un ottimo attore. In sala stampa sorride, ironizza, gioca con chi lo intervista e minimizza. Va tutto bene, tutto è sotto controllo, soltanto le gambe sono arrugginite. Colpa della preparazione. Nessuna questione di testa, niente di mentale, soltanto muscoli, fatica e tempo di recupero.

Va bene mister, la crediamo ma anche Villarreal e Lille sono in preparazione e ci sono apparsi un attimo più pronti.

Poco male, 16 giorni sono il giusto tempo per ritrovarsi. Due settimane per avvicinarsi ad

Inter – Napoli.

Gennaio alle porte.

Seconda fase di stagione. Facendo omaggio all’Argentina, torneo di clausura.

Onestamente ci è parso uno Spalletti preoccupato ed anche critico. Mi sbaglierò ma ho come l’impressione di aver visto un Luciano “distante”.

Della serie così non mi piace proprio, vedo cose che non vanno bene ma ve lo dico velatamente.

A ben ricordare Spalletti, aveva ribadito che nulla, davvero nulla era stato fatto ed i festeggiamenti erano da rimandare, quasi zittire.

Probabilmente Napoli non riesce ad attendere. Aria troppo effervescente in città. Questo, ritengo, Spalletti lo sappia e lo denunci col sorriso.

7 gol sono una sirena.

Non è una questione di nazionali piuttosto una questione di condizione.

La sosta, lo ripeto per la millesima volta è una incognita che soltanto le aziende attrezzatissime sanno gestire.

Attenzione, serve grande attenzione.

