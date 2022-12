Il sogno Marocchino non conosce catene

Francia – Marocco è una questione delicata.

Stasera è calcio. Semifinale mondiale ma il passato è un “film” articolato, spigoloso e ricco di contenuti.

Storia, diritti, privazioni e spirito di rivoluzione.

In un termine solo COLONIALISMO.

Il Marocco ha vissuto la colonizzazione francese dal 1912 al 1956. Oggi vivono in Francia oltre un milione e mezzo di Marocchini. La Francia oggi è esempio di Integrazione. Melting pot europeo. Il bello e la complessità di far convivere le Differenze e le Diversità. In questo la Francia così come l’Inghilterra sono Esempi.

Vita moderna, fatta di politica complessa ma essenziale e multiculturale. L’Europa ci piace così. Lingue, colori, religioni, amori e desideri dell’intero pianeta.

Francia-Marocco, stasera però è pallone.

Calcio.

Ci si gioca la finale mondiale. Per la Francia sarebbe la seconda consecutiva, dopo Russia 2018, per il Marocco un miracolo.

Impossibile?

Non ditelo. Il Marocco parte un passo dietro ma se la gioca. Un passo dietro ma ha possibilità. A volte, nel calcio, si vince di cuore. Tattica e tecnica si accomodano in tribuna. Il Marocco sta vivendo un sogno e come si sa ai sogni non servono ali per volare. È questo il momento per il popolo marocchino di ogni parte del mondo di credere che ogni cosa sia possibile.

Battere Mbappe’ e soci e sedersi al tavolo da pranzo con sua maestà Leo Messi.

I sogni son desideri nascosti in fondo al cuor dice la canzone.

Qatar 2022 è un sogno marocchino.

