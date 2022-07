Il sogno Americano: Bernardeschi si aggiunge a Insigne e Criscito

Cosa significa il sogno americano? Per sogno americano si intende l’obbiettivo di approdare nel nuovo mondo con la speranza di migliorare il tenore di vita e arrivare ad una prosperità economica.

Di fatto è quello che è successo a Lorenzo Insigne e Domenico Criscito.

I due campani infatti al termine del contratto con le due rispettive squadre, SSC Napoli e il Genoa FC, hanno scelto di accettare la proposta economica del Toronto.

All’età rispettiva di 31 e 35 anni, non si sentivano pronti ad appendere gli scarpini al chiodo, in quanto per il mercato Europeo sono considerati tra i giocatori più âgé.

Questo è stato il motivo per il quale hanno accettato la proposta del club della città dell’Ontario. Il sogno americano. La speranza di poter ricominciare. La voglia di non essere trattati come l’ultimi della lista.

Ma se Inisgne dapprima è stato criticato per la scelta, successivamente è stato giustificato nel momento in cui Domenico Criscito lo ha raggiunto a Toronto.

Ma i due non sono soli.

Infatti dalle notizie delle ultime ore, sembrerebbe che anche un altro italiano li voglia e li possa raggiungere. Si parla di Federico Bernardeschi.

Il ventottenne bianconero, dopo la fine del contratto con la Juventus, sembrerebbe stia valutando l’ipotesi Canada.

Infatti dopo cinque stagioni, ha salutato la squadra di Allegri a parametro zero. E forse è anche questo uno dei motivi per il quale il Toronto sembrerebbe essersi fatto avanti.

Ma non solo l’aspetto economico deve essere tenuto in considerazione, bensì anche la questione legata alla Major League.

L’obbiettivo del Toronto è quello di entrare nella Major League Soccer, e per farlo si vuole avvalere di nomi che si sono fatti spazio a livello internazionale. Bernardeschi e Insigne infatti sono stati compagni di squadra nella Nazionale Italiana laureandosi Campioni d’Europa nel 2021.

Anche Mimmo Criscito ha fatto parte della nazionale italiana. A 22 anni infatti, il 12 agosto del 2009, è entrato a far parte della Nazionale Italiana con Marcello Lippi.

Insomma il Toronto vuole crescere con gli italiani con esperienza. Tuttavia Bernardeschi dalle voci di mercato sembrerebbe sia anche sotto la lente del mirino del Napoli, il quale però non sembrerebbe aver trovato l’accordo con l’attaccante.

