Il Sassuolo sbanca Napoli: la vittoria vista dalla parte dei neroverdi

Organizzazione, sacrificio e coraggio: ecco gli ingredienti sapientemente miscelati dal tecnico De Zerbi coi quali il Sassuolo sbanca meritatamente Napoli, a dispetto delle tre pesantissime assenze nell’intero reparto offensivo (Berardi, Djuricic e Caputo).

Analizziamo tutto quello che ha funzionato in casa neroverde. In primis la mentalità. Nonostante un intero reparto in naftalina, De Zerbi non rinuncia affatto a giocare e si schiera con un 4-2-3-1 molto elastico che diventa 4-5-1 in fase di non possesso. Il giovane talento Raspadori agisce come unico terminale offensivo supportato alle spalle da Muldur, Traorè e Boga. De Zerbi lascia fare la partita al Napoli, ma le occasioni concesse ai partenopei non sono molte.

In fase difensiva, infatti, le linee sono strettissime e compatte e le conseguenti ripartenze, più che veloci, risultano essere organizzate con il consueto ed articolato possesso palla. Un atteggiamento sornione, che metaforicamente potremmo paragonare al gatto che attende il topo.

A fare, però, letteralmente la differenza è la mediana neroverde composta da Locatelli e Maxime Lopez. Sul primo continuiamo a ribadire che la Juventus dovrebbe mangiarsi le mani per non aver affondato il colpo. Sotto la guida di De Zerbi il ventiduenne nazionale è diventato un grande giocatore. Per quanto riguarda Maxime Lopez, trattasi dell’ennesima scommessa vinta dal ds Carnevali.

Chiuse queste parentesi, la coppia mediana ha stravinto il duello coi dirimpettai Fabian Ruiz e Bakayoko, con la chicca finale del gran gol di Maxime Lopez.

Da segnalare il recupero a pieno regime di Boga: il talento francese ha mostrato numeri, continuità e spirito di sacrificio durante tutto l’arco dei novanta minuti. Prezioso anche il lavoro di Traorè, sempre pronto ad interferire e a limitare l’azione offensiva di Mertens. Continua il percorso di crescita di Raspadori, bravissimo a tenere botta nella morsa di Koulibaly e Manolas e soprattutto eccellente nel procurarsi il rigore del vantaggio emiliano.

Il resto del capolavoro neroverde è completato dalla rocciosa prova dei 3 centrali puri (Ayhan, Chiriches e Ferrari) a cui si aggiunge Rogerio, il quale a differenza di Ayhan ha attaccato molto di più.

Concludendo, ormai possiamo parlare di assoluta realtà e non più di sorpresa o miracolo. Il Sassuolo è una grande squadra, allenata benissimo con una società organizzata, solida e ricca. Ci sono tutte le credenziali per volare in alto, sia per quanto riguarda il presente che il futuro.

Alessandro Catucci