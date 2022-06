Il romanticismo in un addio… quello di Insigne

“Parten e bastiment pe terr assaje luntan, cantan a buord, so Napulitan”.



Il Napoletano è “condannato” al romanticismo. Nel suo DNA per forza di cosa, le lacrime strazianti, gli abbracci, le lettere e gli addii. Non più come nel secondo dopo guerra con le navi fumanti e cariche di speranze che lasciavano Mergellina ma oggi con aerei super veloci.

Non più emigranti in cerca di fortuna ma ricchi esportatori di “tiro a giro”. Non si parte con valigie di cartone ma con trolley da show man. L’ America dietro l’angolo. Anche il Canada che ha accolto, stile faraone, Lorenzo Insigne. Il piccolo faraone.



La vicenda di Lorenzo, in questa pazza estate si è tinta di colori sgargianti ma improvvisi. La somma offertagli dai canadesi di Toronto è talmente spropositata per un club europeo che ha lasciato basiti la SSC Napoli e probabilmente lo stesso Lorenzo. “Non sono cifre da Paese civile” ironizzava Antonio Albanese col suo personaggio Cetto Laqualunque.



Messo per un attimo da parte il finale della Insigne and Napoli love story, dobbiamo dire un paio di piccole cosette non secondarie.



Lorenzo è riuscito in una impresa più unica che rara a Napoli. Vincere da napoletano, vincere da italiano, convincere a Napoli e nel resto d’Italia. Per una città che molto spesso sacrifica e scaccia i suoi figli, nel caso di Lorenzo, la città si è piegata. Tante volte di malavoglia. Con fischi, con allusioni a volte con polemiche immeritate ma il “Ragazzo” ha avuto la schiena dritta.

Un Uomo.

Onestamente non si ricordano in 10 anni e più, episodi discutibili di cui spesso i calciatori sono protagonisti. Lorenzo ha salutato Napoli con 11 gol stagionali, dopo un decennio che rimarrà comunque scritto nella storia del secondo Napoli ed ha staccato un biglietto aereo per una nuova vita.

Esordio con Mazzarri, tenuto da Benitez, consacrato da Sarri ed Ancelotti. Il folletto di Frattamaggiore ha fatto più di quanto onestamente si poteva immaginare. Molti partivano, arrivavano, ma Insigne restava inamovibile. Stacanovista. Pochissimi infortuni e tutti brillantemente recuperati. Chi lo ha frequentato parla di lui come un professionista serissimo. Mancini gli ha rinnovato fiducia non ponendo limiti alle sue convocazioni nazionali.



Ed il Napoli? Il signor De Laurentis?

Erano cifre inavvicinabili questo è chiaro ma è anche vero che mai si è parlato onestamente al calciatore di un progetto serio di presente e futuro. Mai ad Insigne è stato proposto un qualcosa che sapesse di Napoli prima ancora di SSC Napoli.

Differenza non da poco.

Qualcosa ci fa pensare che i Napoletani non sono proprio considerati “utili” a Napoli, caro presidente. Non servono puntelli meglio palloncini che volano via, pare il pensiero di casa De Laurentis. La tifoseria lo ha amato ed “odiato” come si fa nei matrimoni e nelle grandi passioni. Lo ha lasciato andare quel figlio in cerca di fortuna e soddisfazioni.

Lo ha lasciato andare sapendo che era impossibile trattenerlo o no?

Chissà forse si poteva fare qualcosa. Magari per una volta le idee avrebbero vinto sui soldi. Chissà.

Buona fortuna Lorenzo.

Il Napoletano Insigne.

