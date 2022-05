Il Roma: “Spalletti vuole Ospina, Meret in uscita”

Nella edizione odierna, il quotidiano Il Roma, con a firma Giovanni Scotto, parla della situazine portieri in casa Napoli, con Ospina oggetto del desiderio di Spalletti per il prossimo anno. Se cio’ dovesse accadere, Meret sarebbe ceduto, Lazio e Torino alla finestra.

“Presto nuovi contatti tra Giuntoli e l’agente di Ospina per il rinnovo. Richiesta forte di Spalletti al presidente e al direttore sportivo. Come vice si valuta se richiamare Contini o fare una proposta all’esperto Sirigu del Genoa. Alex Meret piace alla Lazio e al Torino”.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati