Il Roma:” Gattuso punta su” Ciro” per ringhiare dopo il CV19″

Fermo il campionato per le note vicende della pandemia da CV19 , tiene banco la questione rinnovi. Il più spinoso è quello di Dries” Ciro” Mertens. Nel Napoli c’è però un mister pronto a ringhiare verso la società se il folletto belga non rinnovasse. La notizia ce la riporta il Roma di oggi. Ecco ke parole chiare del mister.

“Certo avere la spinta a rimanere da parte di un allenatore è sempre una grande cosa. Ringhio ha deciso di fare un endorsment a favore di Mertens per il futuro. Sa che è molto utile per i prossimi due anni e sta insistendo con De Laurentiis affinché non si faccia andare altrove. Liberandosi a parametro zero c’è un bomber , dries è un bomber molto ghiotto.Gattuso e Mertens. Il tecnico azzurro vuole tenersi stretto l’attaccante belga anche per la prossima stagione parametro zero, è un bomber troppo ghiotto. C’è l’Inter che sta provando a convincerlo anche attraverso i “consigli” di Lukaku. È venuta fuori la voce Juventus ma conoscendo “Ciro” non andrebbe mai alla concorrenza dopo che per molti anni l’ha combattuta. Sarebbe un affronto troppo grande per un popolo che lo ama alla follia. E glielo sta dimostrando anche in questo periodo di quarantena. Se è per una questione di soldi basta che De Laurentiis aumenta di un milione la precedente offerta e il gioco e fatto. Si parla con insistenza delle multe non gradite per l’ammutinamento. Ma questo è un aspetto che si deve valutare in separata sede. Anche perchè poi c’è tutta la squadra nelle stesse condizioni. Gattuso, comunque, non perderà occasione per ricordare al suo presidente la validità dell’attaccante belga. E quindi una volta che finirà il lockdown si dovrà chiudere il discorso rinnovo mettendo subito tutto nero su bianco.