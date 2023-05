Il riposo del guerriero. Spalletti in campagna

“Altrove c’è l’altrove. Io non mi occupo dell’altrove. Dunque che questo romanzo abbia inizio”.

Non posso far a meno di pensare che Spalletti sia la copia mal riuscita di Jep Gambardella.

Chiedere a Sorrentino.

Il filosofo è un artista.

Appartiene alla realtà parallela di quelle personalità forti, scomode, spesso arroganti ma che stimolano la Riflessione.

È gente essenziale sebbene non produca benefit e profitti.

Il mercato li odia profondamente.

Disturbano. Sono portatori di un pensiero alternativo e per questo considerati “Corsari”.

Spalletti lo è.

Ci prova.

Un mix di tante cose.

Probabilmente di molte ha conoscenza modesta ma resta un artista.

Estroso, colorato, burrascoso, ribelle e protagonista.

Prendere o lasciare.

È anche, però, un lavoratore assiduo.

Studio e campo.

Professionista vero.

Attore e regista di sé stesso.

Il suo progetto è terminato. La tournee biennale è finita. Il Luciano regista è convinto di dover cercare nuovi stimoli, nuovi luoghi, nuovi progetti e percorsi.

Sono così gli artisti.

Prendere o lasciare. Se volete allenatori “operai” dovete rivolgervi altrove.

L’ Arte non ha supermercati. Non corre. Ha silenzi infiniti e riposo.

Il mare o forse la campagna, chissà.

Buon riposo, Luciano… ammesso sia riposo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati