Il Real Madrid offre Jovic al Napoli: l’obiettivo è Fabian Ruiz

Il Real Madrid punta Fabian e ingolosisce il Napoli con Jovic: il serbo potrebbe essere la chiave per il passaggio a Madrid dello spagnolo.

Luka Jovic sul piede di partenza dal . Nonostante i 60 milioni più 5 di bonus pagati dai ‘Blancos’ poco meno di un anno fa, l’attaccante serbo non ha mai del tutto convinto Zinedine Zidane che non sarebbe contrario ad un suo addio per far spazio a qualche altro giocatore.Soprattutto se il giocatore in questione è Fabian Ruiz, vero obiettivo madrileno per la mediana: il però non molla l’osso e anzi rilancia con una richiesta economica in grado di spaventare anche un club del calibro degli spagnoli, da sempre avvezzo ad acquisti sensazionali.La chiave per il ritorno in patria del centrocampista potrebbe essere proprio quel Jovic che in non ha mai trovato continuità e fiducia: secondo quanto appreso da Goal, il Real Madrid avrebbe offerto l’ex al Napoli allo scopo di far ‘ammorbidire’ Aurelio De Laurentiis in sede di trattativa.L’operazione Jovic potrebbe andare in porto sia come affare a sé stante che come incentivo per abbassare la cifra necessaria per l’acquisto di Fabian, ad oggi tra i primi nella lista dei desiderata di Florentino Perez.Il 22enne serbo prenderebbe il posto di Arkadiusz Milik che non ha ancora trovato l’accordo col Napoli per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021, aspetto importante che lo allontana dal Vesuvio sempre di più e ogni giorno che passa. fonte Goal.com