Il Real Madrid la “gestisce”: Qualificazione rimandata

Peccato per il risultato.

Peccato per 1 punto che ti avrebbe qualificato.

Se ne riparlerà col Braga in casa. Basterà 1 punto.

Peccato per Meret che inevitabilmente sarà condannato.

L’impressione è che il Napoli 5.1 è tornato sul pezzo, si è ritrovato ma il gap con il Real resta.

Partita strana. Appare equilibrata in molti momenti. Appare ma molto probabilmente non è.

Quel che deve interessarci è che la squadra ha ripreso se’ stessa.

Alla fine del primo tempo ai microfoni di Amazon Prime, Politano, ha parlato di frenesia.

La frenesia di un pugile che vuol essere irruente ma va fuori misura.

Si allunga eccessivamente e si scopre.

Fianco aperto e gancio al corpo.

Ci tocca essere profondamente onesti. Ci tocca dire che il Real ha una qualità che non appare. Esiste soltanto in un paio di squadre al mondo. Attualmente il City di Guardiola e proprio il Real di Ancelotti.

Registrare i giri del motore. Il Real rallenta, accelera, sceglie il regime sempre e quando vuole.

Il Napoli non si sottomette mai ma in molti momenti della gara, pare che il Real la gestisce a proprio modo.

Rallenta, rifiata, riposa, si specchia in sé stesso e nelle aperture di Kross.

Partita aperta e che da pochi spunti veri. Il Napoli visto a Bergamo è anche quello di Madrid.

C’è e questo conta.

C’è e conta che l’Inter non fa paura come 10 giorni fa.

È questo il dato che, ritengo, conti di più nel post Real Madrid – Napoli.

Della partita, della tecnica, del campo parleranno molto meglio i colleghi.

