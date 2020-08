Il rammarico del Napoli 7 giorni dopo: eliminati dal Barcellona più scarso degli ultimi 15 anni

Alla fine possiamo dire che al Napoli è andata di lusso. Avesse eliminato, come poteva, il Barcellona, sarebbe stata una mattanza ieri sera contro questo Bayern. Si scherza, ma non troppo, ovviamente. Sta di fatto che il quarto di finale di ieri sera ha dimostrato quello che avevamo scritto subito dopo la partita del Camp Nou. Il Napoli era stato eliminato dal Barcellona più scarso degli ultimi 15 anni.

Gattuso ieri sera avrà sicuramente visto la partita. E da persona intelligente qual è si starà mangiando le mani. A Barcellona, lo scorso 8 agosto, ha sbagliato tutto quello che un allenatore può sbagliare. Oltre ad essere stato anche un po’ sfortunato. Non per il palo di Mertens ad inizio partita. Quello non avrebbe inciso più di tanto. E neanche per il gol irregolare, il primo, follemente convalidato da arbitro e VAR. A Barcellona è sceso in campo un Napoli presuntuoso, e che ha avuto due momenti in cui poteva ribaltare la situazione. Nel recupero del primo tempo, subito dopo il rigore di Insigne, a pochi passi dalla porta Callejon è stato anticipato di un pelo. Se il primo tempo si fosse chiuso sul 3-2 sarebbe stata un’altra storia.

Ma l’episodio più sfortunato è stato il gol annullato, giustamente, a Milik. Il polacco era in fuorigioco di pochi centimetri. Bastava che il cross fosse partito un secondo prima e la posizione sarebbe stata regolare. 3-2 a dieci minuti dalla fine, col Barcellona che non stava più in piedi…

Una cosa ci sentiamo di dire: il Napoli contro il Bayern avrebbe perso, ma non avrebbe mai preso questa imbarcata. Purtroppo scese in campo la settimana scorsa senza voler snaturare il suo gioco. Ed ha pagato per questo. Un errore che non si dovrà ripetere in futuro.