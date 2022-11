Il Qatar della Vergogna

Il Mondiale 2022 in Qatar è alle soglie, ma ha scaturito ben poche polemiche.

L’argomento è delicato.

Scivoloso e pieno di spine.

Il campionato del mondo del Qatar è una polveriera su cui per un mese rotola un pallone insanguinato.

Insanguinato e non è un termine usato a caso.

Un “Errore” lo aveva chiaramente definito Joseph Blatter, ex presidente della Fifa.

1,2 milioni tra giocatori, giornalisti, staff ed accompagnatori vari.

Tv collegate da ogni parte del mondo. Giornali di ogni lingua pronti a scrivere ogni minimo dettaglio di ogni singolo evento.

6 miliardi di euro di investimenti. Cattedrali nel deserto. Stadi di ultima generazione che molto probabilmente resteranno a prender polvere. Torri d’avorio.

Tantissimi sono i personaggi pubblici che hanno preso una posizione chiara e contro il Qatar. Paese ed organizzazione dell’evento. Artisti di ogni parte del mondo hanno fatto sentire la propria voce a denuncia di quanto accaduto.

In Italia Rosario Fiorello, in Rai, ha chiaramente detto che tutti dovrebbero vergognarsi di questa manifestazione e tutti dovrebbero ritirarsi.

La star mondiale Dua Lipa, osannata dai giovani di ogni Paese, ha rifiutato la partecipazione alla manifestazione di apertura.

“Ci andrò quando rispetteranno i diritti civili”.

Chiaro è lo scontro con le autorità qatariote.

In ogni parte d’Europa si stanno intensificando iniziative di protesta. Alcuni chiedono iniziative importanti. Forti. Iniziative che diano segnali seri e di progresso.

Saranno mondiali difficili per tutti. Il business è padrone assoluto ad ogni latitudine e questa occasione grida violentamente se non vendetta quantomeno grande e profonda riflessione.

Diritti civili delle minoranze e condizioni dei lavoratori.

Morti bianche in cantiere e maltrattamento dei diritti civili.

Il 90% degli operai di Qatar 2022, arrivano da Paesi stranieri poveri.

India, Bangladesh, Sri Lanka e Nepal. I casi di infortuni nei 10 anni di realizzazione degli stadi raggiungono e superano i 60 mila casi. I numeri che ci arrivano sono a dir poco discutibili ma l’organizzazione ILO ( International Labour Organization), parla di 6.750 lavoratori morti negli anni che vanno dal 2010 al 2022.

Capitolo a parte è quello che si lega ai diritti civili di Donne e comunità Lgbtq.

Hanno fatto scalpore, in questa chiave, le dichiarazioni rilasciate ad una tv tedesca (ZdF) dell’ex calciatore ed attuale ambasciatore del Qatar, secondo cui l’omosessualità sarebbe una malattia mentale.

Si parte per un Paese che di civile ha davvero poco, forse meno ma il mondo del calcio ha una possibilità.

Ha la possibilità, senza violenza, di accendere riflessione e riflettori.

Accendere pensieri nuovi e provare dove molti hanno fallito.

Esportare Educazione.

Insegnare la Bellezza della Diversità e del vivere insieme.

