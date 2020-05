“Aspettiamo la pubblicazione del decreto con le linee guida generali per le riaperture, ma a quanto pare ci sarà un ulteriore passaggio questa sera. Mentre si dice che lunedì si riparte, aspettiamo fiduciosi. No comment“. A parlare è il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca attraverso un messaggio su Facebook in merito al Decreto Rilancio che stabilirà le linee guida generali per le riaperture.