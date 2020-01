Il Psg torna su Koulibaly

Koulbaly…offerta irrinunciabile!Stipendio faraonico per il difensore senegalese.E qaunto si legge in questo articolo pubblicato su Virgilio.it .Kalidou Koulibaly torna nel mirino del Paris Saint Germain. Secondo il portale francese Foot Mercato, il club francese sarebbe pronto a offrire 12 milioni di euro all’anno per il centrale senegalese, considerato l’erede di Thiago Silva.Uno stipendio faraonico che potrebbe convincere Koulibaly. Aurelio De Laurentiis non lo lascerà però partire per meno di 80 milioni di euro.