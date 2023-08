Il profumo dei soldi: Osimhen barcolla

Il Calcio non è il mondo reale. Appartiene allo show molto più che al sistema industriale.

Sbaglia chi associa il medesimo criterio di valutazione delle “lavatrici” all’industria calcio. Tanto per capirsi, la SSC Napoli non è la Whirphool ed Osimhen non ha il posto di lavoro a rischio.

Detto fuori dai denti, i soldi arabi fanno gola a tutti. Fanno barcollare e spesse volte allontanano da una carriera internazionale.

Numerosi i calciatori di caratura mondiale ad aver già scelto gli Sceicchi.

Verratti oltre che Milinkovic Savic. Altroché calciatori finiti.

Il calcio è il calcio e lo è ovunque. “È un lavoro, ed è lavoro ovunque lo si faccia” qualche anno fa aveva detto Bobo Vieri.

Certo è che la prima settimana di Agosto è passata, gli incontri tra il Napoli ed Osimhen, col suo procuratore meglio, si sono susseguiti ed ancora lo stallo resiste.

7 gli incontri dicono i ben informati. Probabilmente troppi.

Estate di tanto fumo e poco arrosto.

Onestamente dai Campioni d’Italia, per la prima volta, ci si aspettava un work in progress differente.

In crescita netta e senza buche sul percorso.

Tecnico nuovo, direttore nuovo e centravanti in bilico.

Capiremo meglio la situazione nei giorni a venire. Intanto tra infortuni muscolari non previsti, una nuova preparazione ed un nuovo modo di giocare, il tecnico Garcia è la sola certezza.

Esami su esami.

Esami per tutti.

