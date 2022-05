Il Napoli vuole Musa Barrow: parla l’agente

Purtroppo il campionato è terminato, ma non la voglia di parlare di calcio, motivo per il quale la concentrazione è tutta sul calciomercato.

Ed è dell’ultim’ora la notizia che vede come protagonista il Dirigente Sportivo, Cristiano Giuntoli.

Sembrerebbe infatti che il DS azzurro sia in contatto con il procuratore del bolognese Musa Barrow, Ligi Sorrentino.

Il classe 98 gambiano infatti è nel mirino di Giuntoli già da qualche anno, perché con la sua notevole prestanza fisica e le sue doti calcistiche si collima perfettamente con gli standard del Napoli, o per meglio dire del Futuro Napoli di DeLA.

Le caratteristiche tecniche di Musa Barrow

Un giocatore dotato di notevole prestanza fisica con i suoi 183cm per 70 kg, ha una muscolatura importante ma al contempo longilinea che gli permette di essere scattante e reattivo nel breve.

Nel complessivo è un’atleta capace di giocare con naturalezza sia a destra che a sinistra eccellendo nei dribbling e nelle finte.

Forse proprio questa sua esplosività ha attirato l’attenzione del club azzurro il quale sembrerebbe essersi messo in contatto con il procuratore Luigi Sorrentino.

Le parole dell’agente Luigi Sorrentino

In esclusiva per StopeGoal l’agente di Musa Barrow ha rilasciato alcune piccole dichiarazioni in merito al suo atleta.

L’indiscrezione è quella che il ventiquattrenne possa aspirare al salto di qualità in una big della Serie A, che non sia proprio il Napoli di ADL il club del suo futuro.

La sciogliere ogni dubbio è stato lo stesso Sorrentino, il quale ha dichiarato: “C’è stato un discorso, abbiamo parlato di qualcosina recentemente ma in fase embrionale. In passato non c’è mai stato nulla di preciso, nemmeno con le altre big di Serie A“, a conferma del fatto che le intenzioni del Napoli sono reali nei confronti del gambiano.

