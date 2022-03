Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Quotidiani Sportivi Nazionali: Gazzetta dello sport<Pazzesco Osimhen, ribalta l’Udinese ma saltera’ l’Atalanta> Corriere dello Sport<OSIAMO> Tuttosport<Napoli, Spalletti: “Osimhen va oltre i limiti”> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi Nazionali con la Gazzetta dello sport che titola Pazzesco Osimhen, ribalta l’Udinese ma saltera’ L’Atalanta, Osimhen, e’ l’uomo che puo’ decidere la corsa scudetto, anche se purtroppo per il Napoli, a Bergamo non ci sara’. Nella gara della 30ª giornata di Serie A, il Napoli supera in rimonta per 2-1 l’Udinese, ed il Nigeriano trascina e ribalta con una doppietta cominciata male visto il vantaggio friulano con Deulofeu. Il Napoli continua la sua corsa verso il titolo con Victor davvero in gran forma, anche se costretto a saltare la gara forse piu’ importante per un ‘ammonizione inventata dall’arbitro Fourneau al 94′ per un presunto fallo di mano…era diffidato e non ci sara’ contro L’Atalanta. Tuttosport invece titola Napoli, Spalletti: “Osimhen va oltre i limiti” , Luciano Spalletti ha modo di sorridere per la vittoria del suo Napoli, che supera 2-1 l’Udinese in rimonta grazie a una doppietta di Victor Osimhen. Il tecnico dei partenopei sottolinea le qualità dell’attaccante nigeriano: “È un calciatore che va oltre le sue potenzialità, ha lo strappo e la vampata che va oltre il limite. Ogni tanto va al di là del recinto, alle volte l’abbiamo sfruttato troppo poco su quelle palle buttate dentro perché lui è fortissimo di testa. È forte, ma non facciamogli troppi complimenti. È uno dei calciatori che ci è mancato…” cosi il tecnico Spalletti racconta’ Osimhen a fine gara. Infine Il Corriere dello Sport titola OSIAMO, Grande Victor, seconda doppietta di fila ed Udinese ribaltata 2 a 1. Il Napoli prende forza nella corsa scudetto, 24 punti nel ritorno e secondo posto a -3 dal Milan che vince 1 a 0 grazie a Benecer a Cagliari L’Inter non c’e piu’, 1 a 1 in casa con la Fiorentina

