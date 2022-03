Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Quotidiani Sportivi Nazionali: Gazzetta dello sport<Mertens, il futuro a Napoli e’ sempre piu’ in bilico, ecco perche’> Corriere dello Sport <E’ l’ ora dei duri> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi Nazionali con la Gazzetta dello sport che titola Mertens, il futuro a Napoli e’ sempre piu’ in bilico, ecco perche’ Il belga è in scadenza e il club non ha intenzione di esercitare l’opzione a suo favore senza ridiscutere totalmente l’ingaggio. È stato titolare solo nella metà delle gare, ma ha comunque segnato 9 gol. Dries Mertens, miglior marcatore della storia del club con 144 gol. È in scadenza di contratto, la società ha un’opzione a proprio favore che non ha intenzione di esercitare, o quantomeno non alle cifre attuali. Un eventuale nuovo accordo sarebbe totalmente da ridiscutere. D’altronde, il belga compirà 35 anni il prossimo 6 maggio: è un calciatore giunto agli ultimi anni di carriera. Il suo sogno sarebbe chiuderla in azzurro, una maglia che veste da nove anni, ma le possibilità che si possa proseguire insieme sono sempre meno, vedremo cosa accadra’ da qui a fine stagione. Il Corriere dello Sport invece titola E’ l’ ora dei duri, per lo scudetto si riparte da Verona, ma occorre un’ altro spirito. Spalletti scuote i suoi ragazzi per la volata, e da qui a fine capionato non fara’ sconti a nessuno!. In effetti dopo la sconfitta contro il Milan, subita Domenica sera al Maradona, sono riemersi i fantasmi del passato, un involuzione che preoccupa il tecnico, ecco che ha deciso di non guardare piu’ in faccia a nessuno, per giocarsi al meglio le ultime cartucce rimaste per la lotta scudetto Per il Napoli sono a disposizione 10 colpi., ma non potra’ piu’ sbagliare…si parte da Verona, e chissa che Giulietta sia la prima “vittima” del ciuccio! Grazie per il vostro seguito…e ricordate che persemprenapoli…e sempre con voi!

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati