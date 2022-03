  Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Quotidiani Sportivi Nazionali: Corriere dello Sport<SCALDANAPOLI> Tuttosport<Napoli, la mancanza di stress e’l’arma scudetto> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi Nazionali con la Corriere dello sport che titola SCALDANAPOLI, come ai tempi di Diego, biglietti finiti e voglia di scudetto. E’ partito il conto alla rovescia, l’energia dei tifosi , la spinta di Osimhen, e òe mosse di Spalletti, Lobotka torna titolare accanto a Fabiam Ruiz, Zielinsky incursore tra Politano ed Insigne, con il blocco difensivo confermato Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui, in porta , a difendere la rete azzurra ci sara’ Ospina. Tuttosport invece scrive che la ricetta scudetto di Spalletti, questo il titolo Napoli, la mancanza di stress e’l’arma scudetto, Il Napoli è pronto a dare l’assalto alla vetta. In attesa del recupero tra Bologna e Inter, gli azzurri sfidano il Milan, domenica sera al Maradona: vincere, per la squadra di Spalletti, significherebbe portarsi a 60, al comando in solitaria e iniziare il rush finale di 10 partite davanti a tutti. Pesano quei tre ko di fila con Atalanta, Empoli e Spezia, in un dicembre in cui Spalletti ha dovuto fare i conti con una rosa ridotta all’osso. La forza del Napoli è l’assenza di stress: vincere lo scudetto è un plus rispetto all’obiettivo reale del ritorno in Champions League.

