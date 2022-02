il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Rassegna Stampa: Gazzetta dello sport<Testa calda> Corriere dello Sport<Non finisce qui> Tuttosport<Un pari per il Milan>Buongiorno a tutti, c’e’ tanto rammarico in casa azzurra per non aver sfruttato l’occasione di essere primi in classifica, infatti termina 1 a 1 il match tanto atteso tra Napoli ed Inter al Maradona. Non sono bastati, 35′ di grande Napoli nel primo tempo, ed un Koulibaly formato Coppa d’Africa, con Lobotka ancora fondamentale in mezzo al campo, e Politano, almeno fino al suo infortunio, a battere la squadra di Inzaghi, ieri Farris vista la squalifica del tecnico interista, e guadagnare la vetta tanto desiderata. L’inter trova il gol ad inizio ripresa con Dzeko, e pareggia il rigore iniziale di Insigne. In attesa che oggi Il Milan e la Juve affrontino rispettivamente, la Samp e l’ Atalanta. E chiaro che chi puo’ approfittarne per tornare al primo posto e il Milan, se batte la Sampdoria, infatti il pari del Maradona, sembra proprio poter avvantaggiare la squadra di Pioli, mentre a Bergamo c’e la lotta Champions tra Atalanta e Juve. Ma non e’ certo finita qui per gli azzurri, e chiaro che ieri il Napoli e’ mancato ancora una volta in quello step definitivo che fa diventare grandi, ma un po’ la poca cattiveria sotto porta, un po’ di fronte vi erano sempre i campioni d’ Italia, per tanto Spalletti si accontenta, anche se il rammarico del tecnico a fine gara e sembrato abbastanza palese, anche nella conferenza stampa del dopo gara. Infatti non ha esitato a confermare che la squadra non sia stata perfetta, ma sj accontenta del pari perche’ comunque si resta in lizza per il prosieguo del campionato. E’ sicuramente questo torneo e’ da seguire fino all’ ultima giornata

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, www.persemprenapoli.it E SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/www.persemprenapoli.it

YoutubePSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati