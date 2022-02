il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Rassegna Stampa Napoli: Gazzetta dello sport<Giu’ la Mascherina> Corriere dello Sport<Lo scudetto al Maradona> Tuttosport<Napoli-Inter Brividi Scudetto> Buongiorno a tutti, apriamo i quotidiani sportivi Nazionali con..ci siamo, per il Napoli, e per i suoi tifosi, oggi potrebbe essere una giornata “storica“, quindi, come ha titolato nell’edizione odierna la Gazzetta dello sport, Giu’ la Mascherina, alle ore 18 al Maradona, va’ in scena Napoli-inter! Si sogna il sorpasso, e quella vittoria che varrebbe profumo di scudetto, oltreche’ la soddisfazione per Spalletti, di “sgambettare” l‘Inter di Inzaghi, e chi, troppo presto, lo aveva epurato proprio quando era alla societa nerazzurra! E Napoli e ‘ pronta, anche se al 50%, e con tanto di Green Pass e Mascherina, a sostenere gli azzurri, ed a continuare il sogno tanto agoniato. Dunque, come titola oggi il Corriere dello sport, lo scudetto al Maradona...al sorpasso Spalletti ci crede, ed proprio in conferenza stampa pre-gara di ieri, che la definisce “una figata” questa opportunita’unica, davvero impossibile da sprecare. E’ Stracarico il tecnico Toscano, ma niente passato, ora si pensa al presente, e con un Koulibaly in piu’, opzione importante per Lucio, anche perche’ il Franco-Senegalese, fresco Campione d’ Africa con la sua Nazionale ,porta in dote tanto entusiasmo e voglia di continuare a vincere, proprio come il tecnico ed i suoi compagni di squadra, anche se l’emergenza e’ stata gestita alla grande da allenatore e squadra Insomma, Napoli-Inter da Brividi scudetto, come pubblicato nell’ edizione odierna da Tuttosport, alle 18 avra’ inizio l’incontro che puo’ valere il sorpasso, come potrebbe regalare l’allungo all’ Inter di Inzaghi..Una cosa e’ comunque sicura…Napoli e’ tornata protagonista assoluta del calcio italiano, e Diego sara’ li, a spingere gli azzurri al tanto sognato sorpasso

