il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Rassegna Stampa: Gazzetta dello sport<Taglialatela: “La mia Napoli-Inter, che ricordi il gol di Boghossian> Corriere dello Sport<Napoli, gioca il Re> Tuttosport<Napoli e’ tornato Lozano: ancora da valutare le sue condizioni>Buongiorno, si apre subito con un ricordo, bello per tanti tifosi azzurri, ed ha raccontarlo alla Gazzetta delloSport e Pino “Batman” Taglialatela. il quale , tornando indietro alla semifinale di Coppa Italia della stagione 1996/97. ricorda quella splendida serata in cui gli azzurri, allenati dal compianto Gigi Simoni, ebbe la meglio ai calci di rigore, e regalando al pubblico un emozione straordinaria, con il rigore finale calciato da Alain Boghossian. Taglialatela si augura che Sabato, il Napoli, possa regalare la stessa gioia di quella sera, ai tifosi azzurri, nel big-match contro i nerazzurri. Intanto. ci si avvicina all’ evento tanto atteso, e c’e’ da segnalare il rientro del chucky Lozano, c’e’ ne informa Tuttosport che rientra a Napoli dopo che si è fatto male alla spalla durante gli impegni con la sua Nazionale: le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Lo staff tecnico del Napoli spera di poter evitare l’intervento chirurgico. Altra notizia, questa volta bella, e’ il ritorno, da trionfatore in Coppa d’Africa, DI Kalidou Koulibaly, Nessun dubbio da parte del tecnico, sull’ impiego del “comandante”, Dzeko e’ l’Inter non consentono pause, ma Kalidou e pronto per affrontare la sfida del Maradona, e provarsi a giocare un posto nella storia del club azzurro.

