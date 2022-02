il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Rassegna Stampa: Gazzetta dello sport<Inter, Napoli, Milan, sara’ un mese da brividi. Ecco come stanno òe prime della classe.> Corriere dello Sport<Vale lo scudetto> Buongiorno, La Gazzetta dello sport, fa un po’ di conti con le prime della classe del massimo campionato di Serie A, cioe’, nell’ ordine, Inter, Napoli, Milan. Come per gli altri, anche agli azzurri aspetta un mese di vera “battaglia”, gia’ a cominciare dallo scontro scudetto del Maradona, di Sabato contro l’ Inter. Gli impegni tra campionato ed Europa League che attendo i ragazzi di Spalletti non saranno di certo una passeggiata, ma molto dipendera’ anche dal Napoli stesso, ora che il campionato si e’ riaperto, vista la sconfitta in rimonta nel derby dell’ Inter,c’ e gia’ il primo set point di possibile sorpasso, e se Sabato cio’ accadra’ allora sara’ davvero possibile Il Sogno proibito”, anche se subito dopo c’e’ Il Barcellona..poi il Cagliari…Barcellona…Lazio…Milan…Verona…Udinese...un mese davvero da Togliere il fiato!.Il Corriere dello Sport invece, ci racconta il pensiero del Guerriero, ex azzurro Salvatore Bagni, mediano mai dimenticato dai tifosi, e Campione d’Italia 1986/87 con Diego Maradona. Bagni e’ piu’ che convinto che il “suo” Napoli possa vincere il campionato, e la gara contro l’Inter e’ il banco di prova per la squadra allenata da Spalletti, questa e stata la dichiarazione chiave dell’ex azzurro: “Napoli-Inter vale lo scudetto, chi vince sabato fa saltare gli equilibri”.

