Il Napoli visto dai quotidiani sportivi

Rassegna stampa <Gazzetta dello Sport><Napoli-Inter, caos biglietti troppe richieste on-line,il sito va in tilt> <Corriere dello Sport><il ritorno dei giganti> <Tuttosport><De Laurentiis:: “no al commissariamento di Serie A >Buongiorno, subito in tilt il sito dove e possibile acquistare i tagliandi per la partitissima di Sabato tra Napoli ed Inter, al Maradona, alle ore 18. Dopo l’entusiasmo per la vittoria di Venezia, ecco la rabbia dei tifosi, che, in tanti, e per quanto lo consente la capienza attuale, vorrebbero essere presenti, ma impossibilitati, visto che le troppe richieste, dovute anche a prezzi popolari imposti dal Napoli (20 euro le curve, e35 euro i distinti),hanno mandato letteralmente in tilt il sito ufficiale di vendita dei tagliandi.M aritornando al calcio giocato, il Napoli riabbraccia i suoi giganti africani.Infatti sia Anguiassa che il Campione d’ Africa Koulibaly, sono rientrati dalle rispettive Nazionali, e saranno a disposizione di Spalletti per la gara contro i nerazzurri, com’e a dire, non c’e’ che l’imbarazzo della scelta per il tercnico Toscano. Ieri, intanto, in una assemblea di Lega, alquanto “equivoca”, e stato eletto come Vice presidente, Luca Percassi, ad del Atalanta, cosa strana visto il posto vacante di Presidente, lasciato da Dal Pino, dimessosi per lo “scontro” frontale avuto dalla FIGC da parte dei 20 club di A, e chiaramente in disaccordo.Nel frattempo in Lega faceva ingresso ADL che ha dichiarato ai cronisti all’ esterno, che lui, come tutti, era contrario ad un eventuale commissariamento della Lega.

