 Il Napoli visto dai quotidiani sportivi

Rassegna stampa <Gazzetta dello Sport><Napoli, Giu’ la maschera, ora Osimhen sfida la regina> <Corriere dello Sport><CREDIAMOCI> <Tuttosport><Il Napoli si porta a -1 grazie alla vittoria di Venezia firmata Osimhen-Petagna>Buongiorno, un fine settimana da urlo per il Napoli di Spalletti, mattatore in quel di Venezia, dove ritrova il bomber Osimhen, a segno al Penzo, con un imperioso colpo di testa e nella successiva esultanza indica con il suo indice, il simbolo del Napoli sulla maglia, come a dire noi ci siamo. L’ Inter insomma, e piu’ che avvisata, il Napoli c’e’ ed e ‘ vivo, lottera’ fino alla fine per il titolo, perche’ ci crede il gruppo, ci crede il tecnico Spalletti, ci credono i tifosi. E con i gol di Osimhen, ci sara’ da divertirsi. La sfida ai nerazzurri si disputera’ Sabato, alle ore 18 al Maradona, la settimana del sorpasso?… Gli azzurri vogliono mettere la freccia, ma nel frattempo...Inzaghi sente il fiato sul collo! Chiosa per Andrea Petagna, il bomber “gregario”, che ogni volta chiamato in causa,da sempre il suo contributo, il gol di ieri e solo il premio ad un ragazzo, che fa del sacrificio e del lavoro di gruppo, il suo pane quotidiano, bravo Andrea!

