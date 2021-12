Il Napoli visto dai principali quotidiani sportivi Nazionali

< la Gazzetta dello Sport > < A me gli occhi > < Il Corriere dello Sport > < Milan – Napoli decide l’anti Inter, ultima chiamata per Spalletti > < Tuttosport > < Milan – Napoli fuori i secondi > . La rassegna stampa si apre ad unisono per i tre quotidiani sportivi nazionali, aspettano tutti l’anti Inter ! E chiaro che per il Napoli di Spalletti questa e la prova che se vinta, consentirebbe agli azzurri, ma anche allo stesso Milan, di rimanere in scia dei nerazzurri, ma e’ anche vero, non e ‘ un dettaglio, che le due squadre hanno l’infermeria piena, insomma sara’ una gara tutta da gustare. Ibrahimovic da una parte, Mertens dall’ altra che lo spettacolo abbia inizio!

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati