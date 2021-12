Il Napoli visto da “La Gazzetta dello Sport”

Apriamo la nostra rassegna stampa di oggi con il titolo della Gazzetta dello Sport, “Il Napoli in difficoltà scivola al quarto posto” , Spalletti in grande difficolta’ contro l’Empoli, con l’Inter ora a +4 sugli azzurri. Il tecnico degli azzurri ha fatto il punto sul momento attuale: “ “Pensate a Zielinski, fuori dopo 10’. Poi anche Elmas alla fine si è fatto male… Comunque non siamo mai riusciti a chiudere bene l’Empoli togliendogli riferimenti”. Fatto sta che l’Empoli vince con un ” gollonzo” di Cutrone, ed il Napoli ne esce con le ossa rotte!

