Il Napoli visto da “Il Corriere dello Sport”

La rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi ci porta a sfogliare il Corriere dello Sport che titola “ Inciampa il Napoli contro l’Empoli 0-1, e perde anche Elmas” un gol fortunoso di Cutrone, in conpartecipazione con Ospina, condanna il Napoli..e se non bastasse perde anche Elmas! Slalletti a fine gara ha dichiarato: “Non siamo stati bravi ad esprimere qualità quando era il momento di fare male in quelle situazioni dove li abbiamo chiusi nell’area di rigore. In molti stringono i denti, a volte serve l’episodio che ti gira a favore ed invece va tutto nella direzione opposta”.

