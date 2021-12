Il Napoli visto dai principali quotidiani sportivi

Rassegna Stampa < Gazzetta dello Sport> <Osimhen al bivio> < Corriere dello Sport> < Spalletti il migliore> <Tuttosport> <Juve-Napoli prospettiva non incoraggiante per Spalletti> Apriamo la nostra rassegna stampa con la Gazzetta dello Sport, che tratta il tema Osimhen che anticipa la sua partenza per la Coppa D’Africa, facendo imbufalire non poco Adl,visto anche che il ragazzo non e’ ancora guarito dall’ infortunio che lo tiene fermo dal 23 di Novembre, Il Correre dello Sport invece, ci racconta di una intervista fatta a Fabio Cannavaro, Campione del Mondo 2006 dove racconta la sua personale storia affermando, con grande convinzione, che Luciano Spalletti IL miglior tecnico della serie A.Mentre di spalla segnaliamo il ” tornare ” di Osimhen dove lui stesso afferma di voler esserci allo Stadium nella gara del 6 Gennaio contro la Juve.Ed a tal proposito, Tuttosport facendo rigferimento alla gara contro le zebre, si sofferma sul fatto che proprio Spalletti dovra’ fare a meno di ben 7 titolari contro la Juve

