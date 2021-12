Il Napoli visto dai principali quotidiani sportivi

<La Gazzetta dello Sport> : Ibra contro Mertens, tutte le armi di Milan- Napoli, >: La lista di Giuntoli per sostituire Manolas . Questi i titoli dei principali quotidiani sportivi italiani che riguardano il Napoli. Sulla Gazzetta dello Sport si racconta del Big-Match di San Siro di domani sera tra Milan e Napoli, con IBRAHIMOVIC E MERTENS sicuri protagonisti, in un incontro attesissimo. Mentre il Corriere dello Sport racconta dell’ improvvisa partenza di Manolas, ceduto ai greci dell’Olimpiacos, e che vede ora il direttore sportivo del Napoli Giuntoli alla disperata ricerca del sostituto del difensore ormai ex Napoli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati