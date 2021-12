Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini napoletani

< La Repubblica > < Napoli: Spalletti sorride, Anguissa titolare contro il Milan > < Il Mattino > < De Laurentiis accende Milan -Napoli, e lancia pesanti accuse alla federazione > < Il Corriere del Mezzogiorno > < Il Napoli gioca a Milano con gli uomini contati, fuori anche Mario Rui > < Il Roma > < Ounas minacciato e rapinato con pistola sotto casa > la rassegna stampa dei principali quotidiani napoletani si apre con Repubblica che racconta di Spalletti “sorridente ” che recupera Anguissa per la gara di San Siro contro i rossoneri, ma come raccontato dal Corriere del Mezzogiorno perde Mario Rui per infortunio ! Il Mattino invece ,torna sull’ intervista di Adl rilasciata a Report, dove il patron mostra un “malessere chiaro ” nei confronti dellla Federazione affermando ” Se parlo succede il finimondo ” E chiudiamo con il Roma, che purtroppo racconta di uno spiacevole episodio di cronaca occorso ad Adam Ounas, sotto casa , il quale e ‘ stato vittima di una rapina a mano armata, mentre era in procinto di aggregarsi alla squadra in partenza per Milano.

