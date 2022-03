Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Principali Quotidiani Cittadini: Il Mattino<Napoli, due moduli per lo scudetto. E Anguissa il Jolli di Spalletti> Repubblica<Napoli , allarme cartellini gialli 5 giocatori a rischio squalifica> a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani cittadini con Il Mattino che titola Napoli, due moduli per lo scudetto. E Anguissa il Jolli di Spalletti, Frank Anguissa, prossimo al riscatto dal Fulham, e rientrato finalmente da titolare nella gara vinta al Bentegodi contro il Verona. L’importanza della titolarita’ di questo ragazzo, al pari di Lobotka, sembra ormai acclarata, tanto che Spalletti in lui abbia trovato il “Jolly” del cewntrocampo, infatti la sua forza fisica e duttilita’ tattica, ha permesso al tecnico la variante tattica contro gli scaligeri, spostando Fabian nel ruolo di Zielinsky, con il Nigeriano a protezione della difesa accanto a Lobotka, oltreche’ arginare i centrocampisti veronesi e far ripartire l’azione dei compagni d’attacco. In pratica Anguissa il tutto fare del centrocampo. Repubblica invece, il titolo di oggi lo ricorda, Napoli , allarme cartellini gialli 5 giocatori a rischio squalifica, Ogni dettaglio puo’ fare la differenza, nella lunga volata al primo posto della classifica. Per questo nel Napoli, e scattato l’ “allarme” ai cartellini gialli, per il rischio concreto di una squalifica, che incombe su 5 giocatori in diffida, che sono: Koulibaly, Rrhamani, Demme, Anguissa, Osimhen, quindi alla prossima ammonizione scattera’ un turno di stop. Preoccupato, giustamente, Spalletti che teme di perdere i suoi big, nella fase cruciale del campionato…..Grazie per il vostro seguito…e ricordate che persemprenapoli…e sempre con voi!

