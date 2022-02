Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Principali Quotidiani Cittadini: Il Mattino<Anche L’inter Ko, la grande occasione per lo scudetto> Repubblica<Napoli caccia del primo posto, ma con il Cagliari Insigne da Forfait> Roma<Inter ko, il Napoli punta alla vetta. Ma a Cagliari manca pure Insigne> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani cittadini con Il Mattino che titola Anche L’inter Ko, la grande occasione per lo scudetto, ci potrebbe essere la “grande presa” della vetta oggi a Cagliari, per Spalletti ed i suoi ragazzi, l’assist l’ha servito l’Inter su di un piatto d’argento, sconfitta in casa da un “intrprendente” Sassuolo che con un secco 2 a 0, oltreche il Milan fermato sul pari contro la leonessa Salernitana, spinge Il Napoli a credere nel sorpasso in quel di Cagliari. Anche se va detto, lo scrive Repubblica che titola Napoli a caccia del primo posto, ma con il Cagliari Insigne da Forfait, non ci sara’, tra gli altri, Lorenzo Insigne, affaticamento muscolare, come certifica il comunicato ufficiale della Societa’. Dunque la lista degli assenti si allunga, Lozano, Anguissa, Politano, Lobotka,e come detto Insigne. Ma Spalletti crede nei suoi ragazzi ed e convinto di poter espugnare la Sardegna Arena, anche se l’ avversario si chiama Cagliari, e la squadra e decimata da Infortuni. Anche il Roma, che titola Inter ko, il Napoli punta alla vetta. Ma a Cagliari manca pure Insigne, torna sull’ importanza della vittoria a Cagliari, anche se il capitano Lorenzo Insigne, seguira’ i suoi compagni “dal divano“, visto l’affaticamento muscolare che lo ha bloccato. Il Napoli ad ora dovrebbe presentare questa formazione: Ospina tra i pali, Rrhamani J.Jesus , Koulibaly,i centrali, Di Lorenzo, Demme,Zielinsky, Elmas a centrocampo, Ounas e Mertens dietro Petagna , con Fabian Ruiz ed Osimhen che partiranno dalla panchina. Buon proseguimento a tutti e restati sintonizzati su persemprenapoli.it

