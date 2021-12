Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Rassegna Stampa : < Il Mattino > < Elmas , il tappabuchi da 70 milioni : Cosi e’ diventato leader di Spalletti > < La Repubblica > < Dalma Maradona in lacrime d’avanti al murales che la ritrae con il padre : ” il Centro Paradiso e’ abbandonato , vorrei dare una mano…” > < Il Roma > < Mertens : ” Spero di restare a Napoli , ma se andro’ via lo faro’ con il sorriso “ > Il Mattino parte subito con il “goleador” di San Siro , stiamo parlando ovviamente di Elmas , che e stato definito ” tappabuchi ” , e ” stregando “mister Spalletti , che ne apprezza , in modo esponenziale , le sue caratteristiche e adattamento tattico…forse anche Ospina e Meret dovranno guardarsene?…Repubblica invece mette in risalto la visita di Dalma Maradona , figlia del compianto Diego , in visita al Centro Paradiso di Soccavo , dove non sono mancate le lacrime alla vista del murales gigante che raffigura un immagine di allenamento del Papa’ con lei piccola che regala un fiorellino..Chiudiamo con Il Roma che torna sul contratto di rinnovo di Mertens , non sembra cosi scontato , e con le dichiarazioni del belga – napoletano che lasciano trasparire parole di un quasi addio…

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati